20-минутная физзарядка защищает сердце, кости и мускулы от заболеваний - исследование

Всего 20 минут зарядки в день действуют на организм человека подобно мощному антиоксиданту, защищающему сердце, кости и мускулы от повреждений и заметно снижающему шансы на развитие целого ряда болезней, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеФизические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердца"Каждый раз, когда мы занимаемся зарядкой, наше тело получает множество плюсов, в том числе и на уровне иммунной системы. Мы давно знали о том, что упражнения действуют на организм как противовоспалительное средство, однако то, как и почему это происходит, понятно не было", — говорит Сьюзи Хун (Suzi Hong) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения ученых, даже незначительное повышение уровня физических нагрузок фактически в разы понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами.

Хун и ее коллеги решили выяснить, что происходит внутри организма в тот момент, когда человек делает зарядку, и как быстро она вызывает позитивные изменения в работе мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, мозга и прочих органов. Для этого ученые собрали группу из 47 добровольцев, которых попросили совершить короткую пробежку, сдав кровь до и после.

Читайте такжеУчёные доказали, что нормы физических нагрузок ВОЗ занижены в 5-7 разСравнив белковый и гормональный фон, ученые составили список сигнальных веществ и белков, концентрация которых поменялась после бега. К примеру, на 5% снизилась концентрация белка TNF-альфа, управляющего реакцией организма на атаки микробов и раковые опухоли.

Его попадание в ткани заставляет иммунные клетки выделять так называемые интерлейкины, сигнальные вещества, отвечающие за развитие воспалительной реакции. Соответственно, снижение концентрации TNF-альфа приводит к снижению интенсивности воспалений и действует на организм так же, как противовоспалительные препараты и антиоксиданты.

"Наше исследование показывает, что упражнения вовсе не должны быть изнурительными, чтобы получить этот противовоспалительный эффект. Всего двадцати минут зарядки, в том числе и прогулок, должно хватить для максимального результата. Представление о том, что нужно заниматься спортом до изнеможения, отпугивает многих людей, страдающих от хронических воспалений и связанных с ними болями, и такие простые упражнения как раз пойдут им на пользу", — заключает Хун.