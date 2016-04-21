Китайские ученые пересадили человеку поджелудочную железу свиньи

Операции состоялись в период с июля 2013 по февраль 2016 года. Уже сейчас можно говорить, о том, что они прошли успешно, пишет Медпортал. В одном случае необходимость в использовании инсулина уменьшилась на 80,5%. Улучшения наблюдались и у двух других пациентов – им удалось снизить количество инсулина на 57% и 56% соответственно.

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Профессор Ванг Вей (Wang Wei) объясняет, что эти операции были проведены в рамках реализации программы, направленной на устранение дефицита донорских органов.

О том, что органы животных смогут использоваться для трансплантации, говорится уже давно. Пока ученые пытаются пересаживать органы свиней обезьянам. Сейчас известно обабуине, который более двух лет живет с донорским сердцем, взятым у свиньи, а компания Revivcor сообщила о готовности пересадить обезьянам свиные легкие.

Кроме того, уже разработаны технологии, которые в будущем позволят выращивать необходимые для пересадки органы в телах свиней и овец – подобные исследования ведутся в Великобритании.