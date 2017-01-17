Ученые на пороге создания новой вакцины от туберкулеза

По словам ученых, для доставки антигенов туберкулезных микобактерий (Mycobacterium tuberculosis или Mycobacterium bovis) используются биогранулы. Это естественные полиэфиры, которые создает нетуберкулезная бактерия (кишечная палочка), рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеСпециалисты приблизились к победе над туберкулезом, устойчивым к антибиотикамМикобактериальные антигены могут вызывать клеточно-опосредованные иммунные реакции у лабораторных мышей. Однако у микобактерий нет ферментов, необходимых для производства биогранул. Специалисты разработали новый метод, чтобы фермент начал вырабатываться у нетуберкулезной бактерии Mycobacterium smegmatis.

Читайте такжеИсследователи разработали простой и быстрый тест для диагностики туберкулезаПолученные в результате этого биогранулы вводили мышам и следили за иммунным ответом. Ученые пришли к выводу, что новая вакцина способна предотвратить туберкулез. Существующая вакцина от туберкулеза была создана в 1921 году. Она опасна для людей с ослабленной иммунной системой.