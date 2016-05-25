UNITAID инициировал проект по борьбе с латентной формой туберкулеза

Исполнительный директор UNITAID Лелио Мармора (Lelio Marmora) заявил, что организация направит 40-80 млн долларов на лечение пациентов с латентной формой туберкулеза, находящихся в группах высокого риска по развитию активной формы заболевания, сообщает Голос Америки.

Новый проект поможет к 2035 году победить туберкулез. Планируется, что в рамках проекта нуждающимся в превентивной терапии пациентам будет предоставлен доступ к необходимым лекарственным препаратам.

В настоящее время, по данным ВОЗ, ежегодно от туберкулеза умирает около 1,5 млн человек, при этом около трети населения могут страдать латентной формой заболеваний, не подозревая об этом.

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Ранее в этом месяце ВОЗ представила новые рекомендации по более быстрому и эффективному лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Так, был рекомендован переход на сокращенный курс терапии, рассчитанный на 9-12 месяцев, а не на стандартные 18-24. Как отметили в международной организации, пациентам часто сложно на протяжении длительного времени принимать противотуберкулезные препараты из-за их токсичности и большого числа побочных эффектов. Сокращение срока терапии должно повысить приверженность пациентов к лечению.