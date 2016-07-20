ВОЗ назвала четыре болезни от которых чаще всего умирают люди

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, в котором были названы наиболее распространенные причины смерти людей в возрасте до 70 лет, пишут Новости Израиля. В первую очередь названы четыре неинфекционных заболевания: сердечная недостаточность, рак, заболевания легких и диабет.

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В докладе отмечается, что на данный момент "на долю неинфекционных заболеваний приходится почти 70% смертей в глобальном масштабе, большинство из которых наблюдается в странах с низким и средним уровнем дохода".

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили, что некоторым странам удалось добиться заметных успехов в борьбе с неинфекционными заболеваниями, в том числе за счет кампаний по борьбе с основными "факторами риска" – курением и злоупотреблением алкоголя, а также за счет пропаганды правильного питания и здорового образа жизни. Некоторые государства, подчеркивают в ВОЗ, предпринимают дополнительные шаги, такие как повышение налога на табачную и алкогольную продукцию, направляя собранные средства на финансирование системы общественного здравоохранения. Аналогичные меры все шире принимаются и в отношении торговли сладкой газировкой, а также едой с высоким содержанием жира, сахара или соли.

Как отмечают в ВОЗ, в 2012 году от неинфекционных заболеваний скончались 38 миллионов человек. Это вдвое превышает число случаев смерти в результате всех инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию, а также материнских недугов, перинатальных поражений центральной нервной системы и смерти от истощения. По данным организации, 16 миллионов человек, страдавших неинфекционными заболеваниями, ушли из жизни до достижения 70-летнего возраста. При этом более 80% умерших проживали в развивающихся странах.