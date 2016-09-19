Украина имеет худшие в Европе показатели по лечению туберкулеза - Минздрав

Как отметили УНИАН в Минздраве, это будет способствовать приверженности больных к лечению, что поможет уменьшить распространенность болезни. Именно такую, удобную для больных помощь, называют пациент - ориентированным подходом.

В Минздраве отметили, что необходимость перехода к комплексных, ориентированных на пациента систем амбулаторной противотуберкулезной помощи возникает в связи с критической ситуацией, сложившейся в Украине и во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии с распространением мультирезистентного туберкулеза (МРТБ). В нашем государстве это перешло в настоящую катастрофу – мы входим в пятерку стран мира с самым тяжелым бременем МРТБ.

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В ведомстве подчеркнули, что Украина до сих пор имеет и худшие в Европе показатели успешности лечения туберкулеза – излечиваются лишь 71% новых случаев в и 38,6% случаев МРТБ. По оценочным данным экспертов ВОЗ, в 2015 году около 23% больных ТБ в Украине вообще не было обнаружено. Распространенность всех форм активного ТВ в 2015 году составила почти 85 человек на каждые 100 тысяч населения.

Госпитализация людей, которые этого не требуют, есть с одной стороны пустой тратой финансовых и человеческих ресурсов, а с другой может негативно сказаться на работе или социальной жизни больного и его семьи. По данным экспертов, сокращение времени пребывания больных в стационарах хотя бы на 1 день в течение года, может сэкономить Украине не менее 50 млн. грн.

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«Сейчас мы финализируем Концепцию Общегосударственной программы противодействия заболеванию на туберкулез на 2017-2021 годы и Стратегию обеспечения устойчивого ответа на эпидемии туберкулеза, в том числе химиорезистентного и ВИЧ-инфекции на период до 2020 года. Они будут соответствовать международным нормам и мы будем активно работать над их внедрением», - отметила заместитель Министра здравоохранения по вопросам общественного здоровья и евроинтеграции Оксана Сивак.

«Сегодня в противотуберкулезных заведениях Украины функционирует 16 тыс. коек, но лишь 55% таких учреждений соответствуют требованиям инфекционного контроля, что создает значительный риск инфицирования устойчивыми штаммами в стационаре, - сказала директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Наталья Низова. - Больные туберкулезом без бактериовыделения могут лечиться в амбулаторных условиях без риска инфицировать микобактериями окружающих. Такая практика сейчас доказала свою эффективность в Европейских странах и соответствует рекомендациям ВОЗ».

Сейчас нашему государству предоставляется многосторонняя международная поддержка для реформирования подходов в преодолении эпидемии туберкулеза и подготовки общества принять новые модели лечения. Для таких реформ крайне важным является готовность органов власти к решительным шагам.

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Ежегодно в Украине ТВ диагностируется у более 30 тысяч человек, 4 новые случаи ежечасно. Каждый восьмой больной умирает. Ситуация с ТВ критическая во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии (СЄЦА): 14 из 27 стран мира с высоким бременем устойчивого к лекарствам туберкулеза находятся в этом регионе.