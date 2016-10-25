Когда ребенку противопоказаны прививки: рекомендации врачей

Как отметили УНИАН в Минздраве, родителям важно помнить, что наличие противопоказаний еще не означает, что в случае проведения прививки возникнет осложнение.

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Несмотря на то, что в каждой стране перечень противопоказаний к вакцинации может несколько отличаться, в большинстве стран Европы, в США, Канаде и других странах мира перечень противопоказаний похож на противопоказания к вакцинации, определенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

А именно — существует несколько противопоказаний к вакцинации:

1. Острое заболевание, сопровождающееся температурой выше 38,5°С.

2. Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известная аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и др.).

3. Заболевания и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при СПИДе). Инактивированные вакцины безопасны для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии, однако успешную выработку иммунитета после введения вакцины не гарантируется.

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4. Детям с неконтролируемой эпилепсией не рекомендуется вводить цельноклеточные вакцины против коклюша.

5. При беременности не рекомендуется введение „живых” вакцин (беременные женщины во многих странах ежегодно вакцинируются от гриппа инактивированными вакцинами).

В Украине перечень противопоказаний более широкий. Например, в Украине нельзя вакцинировать детей с повышенной температурой. Перечень противопоказаний определен приказом Министерства здравоохранения Украины (www.moz.gov.ua).

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Наличие противопоказаний к вакцинации определяется индивидуально для каждого ребенка. Противопоказания к вакцинации на длительное время (до 3 месяцев и больше) устанавливаются иммунологической комиссией. Такие комиссии существуют при каждой центральной районной поликлинике; высший уровень — областной.

Если ваш ребенок пропустил прививку из-за противопоказаний, вы можете продолжить курс вакцинации в дальнейшем по графику, который определит ваш педиатр.