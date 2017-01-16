Острый перец чили продлевает жизнь - исследование

Медицинский колледж Ларнер призывает всех есть острую пищу. Дело в том, что потребление острого перца чили оказалось связано со снижением смертности на 13% (преимущественно это касается смертей от болезни сердца или инсульта), пишет Meddaily.ru со ссылкой на EurekAlert. В принципе, о пользе острого перца специалисты говорят давно. В рамках последнего исследования эксперты использовали данные 16000 человек за 23 года.

Читайте такжеПерец чили останавливает рост опухолей и образование метастаз - исследованиеИнтересовало потребление перца чили, образ жизни и смертность среди этих людей. И была выявлена явная связь любви к перцу и сниженного риска смерти. Между тем, специалисты не могут точно сказать, как именно перец производил положительный эффект. Возможно, все дело в TRP-каналах, являющихся основными рецепторами к острым соединениям вроде капсаицина (основной компонент чили).

Читайте такжеДиетологи США предлагают бороться с эпидемией ожирения при помощи перца чилиВ свою очередь, капсаицин играет важную роль в клеточных и молекулярных механизмах, позволяющих предотвратить развитие ожирения и изменяют коронарное кровоснабжение. Также капсаицин обладает антимикробными свойствами и способен влиять на состояние человека, меняя микрофлору кишечника.