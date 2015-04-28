Лечебные свойства перца чили

После экспериментов, в которых были задействованы лабораторные мыши, специалисты пришли к заключению о том, что перец чили благотворно действует на состояние такого важного органа как печень. Его ежедневный прием, как утверждают медики, защищает печень от формирования рубцовой ткани и развития фиброза.

Исследование показало: печень получает защиту от повреждений благодаря капсаицину - активному соединению в перце чили. Ученые установили, что капсаицин препятствует размножению звездчатых клеток печени, способствующих формированию фиброза печени (процесса, при котором в печени разрастается рубцовая ткань), пишет med2.ru.

Исследование проводилось на мышах с разной степенью повреждения печени, которым давали капсаицин. У тех животных, у которых шло формирование фиброза, его прием облегчал состояние уже охваченной рубцовой тканью печени и защищал орган от дальнейших повреждений. У мышей, чья печень подвергалась воздействию сильного токсина тетрахлорметана, капсаицин также предотвращал возникновение повреждений печени. Хотя при этом с фиброзом, который уже развился, он не справлялся.

О пользе капсаицина ученые говорят не впервые. Было установлено, что перец чили, добавленный в еду, активизирует бурые жировые клетки, которые помогают избавиться от лишних килограммов. Также было доказано, что употребление капсаицина связано с большей продолжительностью жизни.