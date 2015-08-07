Острый перец чили - уникальный продукт, дарующий долголетие

Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на "Softcraze", если употреблять перец чили в пищу, то можно увеличить продолжительность своей жизни. Перец эффективен в любом виде, но особенно он хорош в свежем. Об этом говорят китайские исследователи, которые провели самые масштабные в этой области исследования. В них приняли участие 500000 человек 30-79 лет.

В итоге люди, активно потреблявшие перец, реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, простудных и онкологических недугов. Секрет кроется в капсаицине - компоненте перца. Он производит противовоспалительный эффект, уменьшает боли. При этом соединение обладает раздражающими свойствами. И это позволяет перцу в массовом порядке убивать злокачественные клетки.

А еще капсаицин способствует сжиганию жировых отложений, нормализует кислотность желудка и улучшает пищеварительные процессы. Еще ранее проводившиеся исследования показывали, что капсаицин позволяет очистить печень и имеет желчегонные свойства. Поэтому, избавляя от целого набора болезней, перец становится источником долголетия.