Физические нагрузки улучшают фертильность мужчин - исследование

Умеренная регулярная физическая активность - по меньшей мере полчаса три раза в неделю - помогает улучшить качество спермы, утверждают ученые.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеВ исследовании, проведенном иранскими учеными из университета Урмии, участвовал 261 мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, не имевший проблем со здоровьем. Результаты эксперимента иранских ученых были опубликованы в журнале Reproduction, сообщает Русская служба ВВС.

Все участники исследования вели малоактивный, сидячий образ жизни. Их сперма имела здоровый вид, количество сперматозоидов было в норме.

Мужчин разделили на четыре группы. Первая вообще не занималась физкультурой, второй были предписаны умеренные занятия спортом трижды в неделю (30 минут на беговой дорожке) в течение 24 недель.

Третья занималась с той же частотой, но более интенсивно (примерно час на беговой дорожке).

Тренировки членов четвертой группы оценивались как высокоинтенсивные (10 одноминутных пробежек в очень быстром темпе с короткими перерывами для восстановления сил).

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Мужчины во всех трех группах, занимавшихся спортом, сбросили вес. Количество их спермы увеличилось, а качество в целом улучшилось, констатировали ученые.

При этом наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали те участники исследования, кто занимался умеренно (вторая группа).

В сравнении с теми, кто продолжал вести малоактивный образ жизни, объем их эякулята увеличился на 8,3%, активность сперматозоидов - на 12,4%, их концентрация - на 14,1%, а количество - в среднем на 21,8%.

С ростом интенсивности тренировок, однако, качество спермы снижалось. С прекращением регулярных физических занятий их позитивный эффект исчезал в течение месяца.

Как напоминают эксперты, ожирение способствует снижению репродуктивной способности мужчин. Каждый третий участник эксперимента страдал от избыточного веса.

Читайте такжеФизические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердца"Полученные нами результаты говорят о том, что физические упражнения для мужчин, ведущих сидячий образ жизни, могут стать простым, дешевым и эффективным способом улучшения качества спермы", - сказал руководитель исследования доктор Бехзад Хаджизаде Малеки.