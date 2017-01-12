За стресс и инфаркт отвечает один и тот же участок мозга - исследование
О том, что стресс повышает риск инфаркта или инсульта, было известно давно, однако причину этой связи точно установили только сейчас.
Согласно новому исследованию, стресс вызывает повышенную активность области мозга под названием миндалина, которая связана с возникновениями сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на CNN.
Читайте такжеМолоко активизирует работу мозга - открытиеО том, что стресс повышает риск инфаркта или инсульта, было известно давно, однако причина этой связи до сих пор не была точно установлена.
В исследовании ученых из Гарварда приняли участие около 300 человек. Проверка показала, что те, у кого в миндалине наблюдается более высокая активность, более склонны к тому, чтобы страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта связь сохранилась и после того, как специалисты учли такие факторы риска как курение, диабет или повышенное давление.