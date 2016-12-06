Пробиотики стимулируют работу иммунной системы - исследование

О пользе пробиотиков говорилось уже далеко не раз. Микроорганизмы, содержащиеся в специальных пищевых добавках, не только помогают работать желудочно-кишечному тракту, но и заставляют работать иммунную систему. Это неоднократно подтверждалось клиническими исследованиями, но механизм воздействия пробиотиков на иммунитет до сих пор изучен не был. Ученым из Хаддерсфилдского университета (University of Huddersfield) в Великобритании удалось пролить свет на эту тайну на примере бактерии Lactobacillus paracasei, сообщает Медпортал.

Читайте такжеПробиотики снижают уровень стресса и тревоги - ученыеПрофессор Эндрю Лоус (Andrew P. Laws) и его коллеги предположили, что важным звеном этого механизма могут быть полисахариды — ими покрыты многие клетки бактерий, а также бактерии выделяют эти соединения. Исследователи изучили эти полисахариды с помощью химического анализа и ядерного магнитного резонанса, чтобы выяснить, какова структура этих соединений. Оказалось, что в основном полисахариды состоят из рамнозы, одного из сахаров. В большинстве выделяемых пробиотиками полисахаридов рамноза преобладает.

Читайте такжеДатские ученые разработали йогурт, имеющий сладкий вкус без сахараЗатем к работе подключился профессор Симоне Гульельметти (Simone Guglielmetti) из Миланского университета (University of Milan). Ученый воздействовал на иммунные клетки человека различными дозами полисахаридом и наблюдал за выделяемыми этими клетками иммуностимулирующими соединениями — в частности, цитокинами и хемокинами. С одной стороны, выделение этих соединений могло бы усугубить симптомы язвенного колита и других заболеваний, которые может вызывать Helicobacter pylori, однако и клинические исследования говорили об обратном. Профессор Лоус прокомментировал, что воспалительная реакция в результате воздействия Lactobacillus paracasei меньше, чем если бы на те же рецепторы действовала бы патогенная бактерия. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.