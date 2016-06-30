Употребление продуктов с Омега-3 снижает риск инфаркта

Частое употребление таких продуктов как лосось, сардины, анчоусы и грецкие орехи, содержащих Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, снижает риск инфаркта с летальным исходом на 10%, пишут Новости Израиля.

Ученые сделали этот вывод, проверив результаты 19 исследований в 16 странах. При этом ученые подчеркивают, что Омега-3 снижает только риск инфаркта миокарда с летальным исходом, и не снижает риск обычного инфаркта.

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При этом ученые не обнаружили разницы между воздействием Омега-3 в растительных и в морских продуктах.