Фитнес снижает риск болезней сердца у людей с депрессией

Депрессия тесно связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, 20% людей, попадающих в больницы с сердечным приступом, имеют симптомы депрессии. У людей с болезнями сердца риск депрессии повышен в три раза. Исследователи из Университета Эмори советуют людям, страдающим от депрессии, заниматься спортом, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

В новом исследовании приняли участие 965 человек, не страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от аффективных, психотических или тревожных расстройств. Специалисты оценили уровни физической активности и депрессии у добровольцев. Также они искали у участников ранние признаки болезней сердца.

Читайте такжеИтальянские учёные установили, что регулярные занятия в спортзале улучшают зрениеУченые обнаружили, что депрессивные симптомы были наиболее ярко выражены у наименее активных добровольцев. Кстати, проблемы с давлением и депрессия повышают вероятность инсульта. По мнению экспертов, мониторинг артериального давления и лечение депрессии помогут уменьшить риск.