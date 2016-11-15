Стресс по-разному меняет мозг мальчиков и девочек - ученые

У переживших травму мальчиков, напротив, островок принимает большие размеры, пишут Новости Израиля.

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Островок – часть головного мозга, связанная с эмоциями и эмпатией. По мнению ученых, уменьшение этой части мозга может влиять на то, что девочки гораздо чаще мальчиков страдают посттравматическим стрессовым расстройством (PTSD).

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Исследователи делают вывод, что мальчики и девочки могут демонстрировать диаметрально противоположные симптомы, пережив события, вызывающие стресс или страх. Соответственно, к таким детям следует применять разные методы лечения.