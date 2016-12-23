Перец чили останавливает рост опухолей и образование метастаз - исследование

Ученые из Рурского университета в Бохуме (Ruhr-Universität Bochum), Германия, обнаружили, что капсаицин, который содержится, например, в перце чили, препятствует росту опухолей молочной железы. Эксперименты велись на клеточной культуре SUM149PT, которая моделирует трижды негативный рак молочной железы. Это заболевание лечится только с помощью химиотерапии, сообщает Медпортал.

Читайте такжеОрехи на 15% снижают вероятность развития рака - открытиеУченые сконцентрировались на запаховых рецепторах, встречавшихся в культуре чаще всего. Одним из них был рецептор TRPV1 — он встречался в 9 разных образцах, взятых у пациентов с раком молочной железы. Исследователи активировали этот рецептор с помощью капсаицина, добавив это вещество к культуре раковых клеток на длительное время. В результате больные клетки стали делиться медленнее, кроме того, в результате терапии они умирали в больших количествах. Те клетки, которые выживали, двигались медленнее, таким образом, капсаицин снижал способность опухоли к формированию метастаз.

Читайте такжеАнанасы защищают от атеросклероза, болезней сердца и рака - исследованиеРанее исследования показывали, что химический аналог капсаицина эффективен в лечении опухолей мозга у мышей, однако к испытаниям с участием людей его не допустили из-за большого количества побочных эффектов. Ханс Хатт (Hanns Hatt), один из авторов исследования действия капсаицина на рак молочной железы, подчеркнул, что употребление этого вещества с едой или в виде ингаляций на рак не влияет, однако, возможно, ученые все же смогут создать новый способ лечения с применением жгучей основы перца.