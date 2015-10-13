Любители горьких продуктов - потенциальные психопаты, показало исследование

В исследовании ученых из Университета Инсбрука приняли участие около 1000 человек (средний возраст - 35 лет). Специалисты провели 2 эксперимента. В первом 500 мужчинам и женщинам показали длинный список продуктов с равным количеством сладкого, соленого горького и кислого. Например, в нем были шоколадный торт, бекон, уксус и редис. Добровольцев попросили оценить, насколько им нравился каждый из этих продуктов и напитков по шкале от 0 до 6, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail .

Также участникам раздали 4 опросника. Первый опросник был предназначен для оценки уровня агрессии, второй - выраженности пяти основных черт личности (открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и невротизма), третий - психопатии, нарциссизма и макиавеллизма (склонности манипулировать другими в своих интересах), а четвертый помог выявить склонность к садизму.

Любовь к горькому оказалась связана с садизмом, нарциссизмом и макиавеллизмом. Кроме того, ученые обнаружили отрицательную корреляцию между данным вкусовым предпочтением и уступчивостью. Во втором эксперименте с участием 450 человек исследователи получили такие же результаты. В природе горькие растения часто ядовиты, поэтому многим горькое не нравится. Специалисты предполагают: вероятно, употребляя горькие продукты, такие люди испытывают острые ощущения.