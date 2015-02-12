Диетологи США предлагают бороться с эпидемией ожирения при помощи перца чили

Диетологи предлагают бороться с всемирной эпидемией ожирения весьма оригинальным способом, добавляя перец чили или его экстракт в большую часть блюд, что будет способствовать формированию бурых жировых клеток, сжигающих энергию, сообщает пресс-служба Биолого-физиологического общества США, пишет ria.ru.

По текущим данным ВОЗ, в мире, начиная с 80-х годов прошлого века, сегодня наблюдается глобальная эпидемия ожирения. В прошлом году каждый третий житель земного шара, в общей сложности 1,9 миллиарда человек, страдал от лишних килограммов, примерно 15% — от тяжелых форм ожирения. По данным организации, 47% болезней, например, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, связаны с ожирением.

Данная проблема, как отмечает диетолог Баскаран Тиагараджан (Baskaran Tyagarajan) из университета штата Вайоминг в Ларами (США), во многом возникла из-за того, что сегодня потребляется чрезмерно большое количество высококалорийной жирной пищи. Как показывает медицинская практика, убедить человека отказаться от подобной пищи непросто, а зачастую просто невозможно, если он работает в ночную смену или на напряженной работе.

"В нашем теле присутствует два типа жировых клеток — белые, в которых запасается энергия, и бурые, которые сжигают ее и превращают в тепло. Если вы едите высококалорийную пищу и мало двигаетесь, возникает дисбаланс в метаболизме, который и приводит к ожирению. Когда мы попытались найти стратегию борьбы с лишними килограммами в нашей лаборатории, наши эксперименты показали, что капсаицин — жгучее вещество перца — подавляет ожирение", — пояснил другой ученый из лаборатории Тиагараджана, Вивек Кришнан (Vivec Krishnan).

По словам ученых, даже небольшая доля капсаицина в диете мышей, составляющая 0,01% от общей массы пищи, делала их фактически неуязвимыми для действия лишних калорий в жирной пище. Этого не происходило в тех случаях, если в диете отсутствовал капсаицин, или если в ДНК мышей был отключен ген, который позволяет организму воспринимать молекулы "жгучести".

Как полагают ученые, подобный благотворный эффект возникает из-за того, что капсаицин заставляет белые жировые клетки превращаться в бурый жир, сжигающий лишние калории. Пока диетологи не знают, почему это так происходит, однако это не мешает им, как отмечают сами исследователи, использовать этот эффект на благо организма.

"Мы придумали специальные наночастицы, которые будут постепенно выделять капсаицин, и сегодня мы работаем над их созданием в лаборатории. Подобные диетические добавки помогут нам предотвращать и лечить одну из самых опасных для здоровья человечества болезней – ожирение", — заключают Тиагараджан и его коллеги.