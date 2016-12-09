Бактерии выработали устойчивость к антибиотикам задолго до их появления - ученые

В течение 4 миллионов лет бактерии, названные Paenibacillus, были изолированы от внешнего мира, однако анализ показал, что они резистентны к 18 из ныне разработанных антибиотиков, причем среди этого числа есть даже «антибиотики последней надежды», которые применяются лишь в крайних случаях. Это означает, что эволюция выработала у этих бактерий механизмы защиты задолго до того, как появилась потенциальная опасность в виде первых антибиотиков, сообщает EurekAlert!.

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В процессе изучения механизмов, с помощью которых Paenibacillus защищается от воздействия лекарственных средств, исследователи выявили пять потенциальных направлений для дальнейшей работы, то есть нашли пять различных способов, каждый из которых могут рано или поздно использовать патогенные бактерии, заражающие людей.

Клиническая ценность находки бесспорна — она дает возможность ученым, в свою очередь, заранее разработать антибиотики, против которых эти способы не будут действовать.

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Пещера Лечугилья долгое время была закрыта для посещения из-за своей нестабильности. находиться там было опасно. В нее допускали только ученых — и ограниченность доступа дала им возможность изучать развитие микробов, на жизнедеятельность которых не воздействовала человеческая активность. Так, бактерии Paenibacillus были найдены на глубине в 1000 футов (около 300 м).