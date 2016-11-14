В 50% всех случаев антибиотики назначаются для состояний, против которых они бессильны - эксперты

Всемирная неделя правильного использования антибиотиков призвана привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме устойчивости к антибиотикам и довести информацию о передовой практике в этой области до широких слоев населения, работников здравоохранения и лиц, ответственных за выработку политики, с тем чтобы предотвратить дальнейшее распространение этого явления, сообщает сайт Всемирной организации здравоохранения.

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В мае 2015 г. на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был одобрен глобальный план действий для решения продолжающей обостряться проблемы устойчивости к антибиотикам и другим противомикробным препаратам. Одной из ключевых целей этого плана является повышение информированности и улучшение понимания этого явления за счет эффективной коммуникации, образования и обучения.

Лозунг кампании – «Антибиотики: используйте с осторожностью» – отражает основную мысль о том, что антибиотики являются ценным ресурсом, который необходимо сохранить. Их следует использовать для лечения бактериальных инфекций только по назначению квалифицированного врача или ветеринара. Антибиотики нельзя хранить «на всякий случай» или делиться ими с другими людьми.

ВОЗ призывает все государства-члены, партнеров в области здравоохранения, учебные заведения и население в целом принять участие в этой кампании и способствовать повышению информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам. В поддержку кампаний на местах уже подготовлены различные вспомогательные материалы, и их число в преддверии Всемирной недели будет расти.

Рекомендации ВОЗ

Для врачей, медсестер, ветеринаров и других медицинских работников

Назначайте и предоставляйте антибиотики, только если они действительно необходимы, и вы предприняли все усилия для проверки и подтверждения того, какой антибиотик необходим для лечения вашего пациента — человека или животного. По оценкам, сегодня в половине всех случаев антибиотики назначаются для состояний, вызываемых вирусами, против которых они бессильны. Вы можете также сделать больше для профилактики инфекций, прежде всего, обеспечивая чистоту ваших рук, инструментов и окружающих условий и правильно используя вакцины.

Для пациентов

Принимайте антибиотики только по назначению дипломированного медицинского работника, но также не стесняйтесь спрашивать, действительно ли они вам необходимы. Если вы принимаете антибиотики, всегда заканчивайте полный курс, даже если вы почувствовали себя лучше, так как прекращение приема содействует росту лекарственно устойчивых бактерий.

Для фермеров и других работников сельскохозяйственного сектора

Обеспечьте, чтобы антибиотики, даваемые животным, использовались только для борьбы или лечения инфекционных болезней и под ветеринарным контролем. Неправильное использование антибиотиков у домашнего скота, в аквакультуре и на зерновых культурах является основным фактором, способствующим устойчивости к антибиотикам и ее распространению в окружающую среду, пищевую цепь и среди людей. Условия содержания животных в чистоте и нескученности и их вакцинация могут уменьшить необходимость в использовании антибиотиков.

Для правительств

Для преодоления устойчивости к антибиотикам нам необходимы прочные национальные планы действий. Важными шагами являются улучшенный эпиднадзор за инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, регулирование правильного использования качественных лекарственных средств и просвещение относительно опасностей чрезмерного использования.

Для организаций в области развития

По сравнению с населением промышленно развитых стран, люди, живущие в странах с низким уровнем дохода, не имеют справедливого доступа к антибиотикам. Странам, обращающимся за помощью доноров для укрепления своих систем здравоохранения, необходимо руководство для обеспечения доступности основных антибиотиков, достижения людей, которые действительно в них нуждаются, и их ответственного использования.

Для промышленности

Промышленности необходимо быстрее и активнее проводить исследования и разрабатывать новые антибиотики, но нам также необходимо найти новые способы стимулирования исследований и разработок. Многие говорят о «вакууме в области открытий» с конца 1980-х годов. Сейчас мы находимся в середине пути между разработкой лекарств и эволюцией бактерий.

Помочь могут стимулы для разработки новых антибиотиков. Уже наблюдаются некоторые обнадеживающие тенденции.

Например, Европейский Союз, Соединенное Королевство, США и Канада продвинулись вперед на пути осуществления проектов по ликвидации этого пробела в знаниях с помощью прямого финансирования базисных и клинических исследований, проводимых учеными; работы с фармацевтическими компаниями; и предоставления денежных премий за новые диагностические средства, необходимые для более ответственного использования антибиотиков.

Но очевидно, что необходим новый, более глобальный подход. Глобальный план действий ВОЗ по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам призывает создавать новые партнерства для содействия разработке антибиотиков. ВОЗ и инициатива по лекарствам для забытых болезней работают над созданием глобального механизма по исследованиям и разработкам антибиотиков, который будет тесно сотрудничать с фармацевтической промышленностью, университетами, гражданским обществом и органами здравоохранения во всем мире. Это партнерство будет также обеспечивать, чтобы новые лекарства были доступными для всех, и включать необходимость сохранения новых антибиотиков в процесс развития.

Без новаторской системы использования антибиотиков мы вновь повторим неудачные усилия прошлого по извлечению преимуществ из одного из самых крупных из когда-либо сделанных миром открытий.