В США обнаружили инфекцию, которая не поддается лечению антибиотиками

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский государственный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Говорится, что это инфекционное заболевание не реагирует ни на один из существующих антибиотиков. С таким случаем медики столкнулись в штате Пенсильвания, пытаясь вылечить инфекцию мочеполовых путей у пациентки.

Как отмечает MIGnews.com.ua, глава центра Томас Фриден заявил, что "мы рискуем оказаться в постантибиотическом мире".

Обнаруженная бактерия заражена фрагментом ДНК под названием MCR-1, который передает ей невосприимчивость к антибиотикам, поясняет издание. На нее не действует даже колистин, который используют, когда другие антибиотики не оказывают нужного эффекта.

Читайте такжеМиру угрожают супербактерии-убийцы - ученые

Это первый подобный случай в США.

Об обнаружении гена MCR-1 в ноябре сообщали исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета (SCAU).

"Появление MCR-1 указывает падение последней группы антибиотиков, полимиксинов, перед передающейся с плазмидами резистентностью. Хотя сейчас MCR-1 ограничен Китаем, вскоре он может повторить судьбу других глобально распространенных механизмов устойчивости, таких как NDM-1", - подчеркнули авторы исследований.

Как сообщалось ранее, по прогнозам ученых, от супербактерий к 2050 году будет умирать 10 миллионов человек ежегодно, если мир не начнет действовать уже сейчас.