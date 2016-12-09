В Египте нашли самую большую международную сеть по продаже человеческих органов

В Египте раскрыли деятельность группировки, которая нелегально торговала человеческими органами в международных масштабах. Задержано по крайней мере 25 человек, среди которых есть врачи и медсестры. Также были найдены крупные денежные суммы в долларах и слитках золота. Официально торговля органами в стране запрещена, однако представители беднейших слоев населения, тем не менее, пользуются услугами преступников, чтобы взамен на почку или часть печени получить возможность отдать часть долгов или хотя бы просто купить еды, сообщает Медпортал.

Читайте также14 европейских стран подписали конвенцию о запрете торговли человеческими органамиВласти Египта заявили, что группировка состояла из египтян и арабов, которые, пользуясь бедственным положением некоторых граждан, скупали их органы и перепродавали их за большие суммы денег. Расследование, в которое оказалось вовлечено и местное министерство здравоохранения, велось в нескольких частных медицинских центрах и больницах, как имеющих лицензию, так и не имеющих. В этих учреждениях проходили изъятие и трансплантация органов. Из 10 центров изъяли компьютеры и документацию.

Читайте такжеПрезидент Польши решил после смерти передать свои органы для трансплантацииАрестам предшествовала многолетняя работа. Еще в 2010 году Египет вошел в пятерку стран, где была наиболее развита нелегальная торговля человеческими органами. В 2012 году появилась информация о том, что в одном из регионов страны было убито несколько мигрантов с целью продажи их органов, а также — уже в 2016 году — один из контрабандистов рассказал итальянским прокурорам, что людей, которые не могли уплатить свои долги, продавали нелегальным торговцам. Официально эти данные подтверждены, впрочем, не были.

На сайте правительства Египта преступную группировку назвали самой большой международной сетью по продаже органов.