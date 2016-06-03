В Японии разрешили пересаживать органы свиней людям

Министерство здравоохранения Японии разрешило пересаживать органы свиней человеку. Считается, что такие трансплантации позволят сократить лист ожидания необходимых для пересадки тканей, клеток и органов, сообщает Медпортал.

Известно, что такие пересадки уже начали проводить в других странах, например, в Китае. Недавно была опубликована информация о том, что бета-клетки свиней были пересажены пациентам с диабетом 1 типа, а также о том, что трансплантация свиной роговицы помогла восстановить зрение мужчине, слепнувшему от инфекции, возникшей из-за попадания в глаз насекомого.

Читайте такжеКитайские ученые пересадили человеку поджелудочную железу свиньи Ранее пересадки органов от свиней людям в стране были запрещены, что было связано с возможным заражением людей вирусами животных. Принимая решение о легализации подобных трансплантаций, эксперты руководствовались данными, полученными учеными из других стран – информации о том, что такие пересадки сопровождались развитием серьезных осложнений или же приводили к заражению вирусами не поступало.

В ближайшее время будет разработано руководство по безопасности, регулирующее правила проведения подобных трансплантаций, а также экспериментов по использованию индуцированных стволовых клеток для пересадок.

Как ранее сообщал УНИАН, продолжаются исследования по пересадке человеку сердца свиньи. Группа ученых во главе с Мохаммедом Мохуддином сообщила о том, что бабуины, которым были пересажены сердца свиней, прожили 945 дней. Это своеобразный рекорд в ксенотрансплантации. Исследования в этой области ведутся с 1960х годов и ранее продолжительность жизни таких животных не превышала нескольких месяцев.