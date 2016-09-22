Итальянский нейрохирург провел пробную операцию по пересадке головы

Директор Туринской передовой группы нейромодуляции Серджо Канаверо готовится к уникальной операции, в рамках которой впервые в мире будет трансплантирована голова человека, пишет espreso.tv со ссылкой на Gizmodo. Добровольцем стал российский программист Валерий Спиридонов, страдающий спинальной мышечной атрофией.

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Предполагается, что операция состоится в 2017 году и будет стоить около 10 млн евро.

Весь научный мир с интересом следит за действиями Канаверо. И теперь нейрохирург представил видео своего эксперимента, в котором участвовали животные: мыши и собака. Канаверо не отрезал головы животным, ограничившись вскрытием их позвоночника.

Именно сложность восстановления последнего считается одним из главных препятствий на пути к полноценной трансплантации человеческой головы.

Нейрохирург рассказал, что в рамках эксперимента был использован полиэтиленгликоль: его ввели в пораженные участки спинного мозга и за счет этого было достигнуто восстановление связей между нейронами.

Всего в эксперименте было задействовано восемь крыс и одну собаку. По словам самого Канаверо, крысы смогли ползать через несколько недель после операции. Собака начала ходить через три недели после эксперимента.

Некоторые ученые весьма скептически отнеслись к пробной операции Канаверо. Так, по словам американского нейробиолога Джерри Сильвера, эксперимент с собакой - это отдельный случай без контрольной группы и он не может предоставить достаточно информации.

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А по мнению специалиста по медицинской этики Артура Каплана, который представляет Нью-Йоркский университет, результаты экспериментов над животными не позволяют говорить о том, что пересадку головы человеку можно будет провести в 2017 году. Эксперт считает, что первую такую попытку можно будет осуществить не ранее чем через семь-восемь лет.