В Великобритании прошли первые трансплантации почек, проведенные роботом

Две жительницы Великобритании перенесли в начале сентября операции по пересадке почки. Может показаться, что в этом нет ничего удивительного, но проведенные операции не совсем обычны – трансплантации были проведены роботом-хирургом, а не человеком. Сиобан Моррис (Siobhan Morris) и Энди Брукс (Andy Brooks) стали первыми пациентами, перенесшими трансплантацию почки, которых прооперировал робот, сообщает Медпортал.

Уже известно, что операции прошли успешно – они были сделаны аккуратно и с минимальными повреждениями. После оперативного вмешательства для обезболивания понадобился лишь парацетамол. Пациентам, которых оперирует команда медиков, нередко для избавления от болей требуется морфин.

Читайте такжеНовое в медицине: нанороботы будут доставлять лекарства по кровеносным сосудам Для Сиобан Моррис эта операция стала второй, первый она перенесла в 2007, когда ей пересадили почку от собственной матери. Она отметила, что в этот раз она чувствовала себя гораздо лучше после операции, а боль была примерно на 80% меньше, чем в первый раз. Морфин ей не понадобился и уже через три дня после операции она была готова отправиться из больницы домой.

Энди Брукс потребовались сильные анальгетики лишь в течение двух дней после трансплантации, а в дальнейшем боль была не такой интенсивной и снималась парацетамолом. Восстановление после операции проходит довольно быстро – сама операция прошла в субботу, а уже на следующий день пациентка могла вставать и ходить.

Читайте такжеРобот-хирург впервые провел операцию на мягких тканях - СМИСпециалисты уверены, что пациентам после роботизированной пересадки почки может понадобиться минимальная доза морфина, либо такие обезболивающие не потребуются вовсе. Это связано с тем, что робот делает небольшой надрез, а следовательно повреждения, получаемые в ходе операции, минимальны.