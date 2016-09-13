В Великобритании прошли первые трансплантации почек, проведенные роботом
Пациентам после роботизированной пересадки почки может понадобиться минимальная доза морфина, либо такие обезболивающие не потребуются вовсе. Робот делает небольшой надрез, следовательно повреждения минимальны.
Две жительницы Великобритании перенесли в начале сентября операции по пересадке почки. Может показаться, что в этом нет ничего удивительного, но проведенные операции не совсем обычны – трансплантации были проведены роботом-хирургом, а не человеком. Сиобан Моррис (Siobhan Morris) и Энди Брукс (Andy Brooks) стали первыми пациентами, перенесшими трансплантацию почки, которых прооперировал робот, сообщает Медпортал.
Уже известно, что операции прошли успешно – они были сделаны аккуратно и с минимальными повреждениями. После оперативного вмешательства для обезболивания понадобился лишь парацетамол. Пациентам, которых оперирует команда медиков, нередко для избавления от болей требуется морфин.
Читайте такжеНовое в медицине: нанороботы будут доставлять лекарства по кровеносным сосудам Для Сиобан Моррис эта операция стала второй, первый она перенесла в 2007, когда ей пересадили почку от собственной матери. Она отметила, что в этот раз она чувствовала себя гораздо лучше после операции, а боль была примерно на 80% меньше, чем в первый раз. Морфин ей не понадобился и уже через три дня после операции она была готова отправиться из больницы домой.
Энди Брукс потребовались сильные анальгетики лишь в течение двух дней после трансплантации, а в дальнейшем боль была не такой интенсивной и снималась парацетамолом. Восстановление после операции проходит довольно быстро – сама операция прошла в субботу, а уже на следующий день пациентка могла вставать и ходить.
Читайте такжеРобот-хирург впервые провел операцию на мягких тканях - СМИСпециалисты уверены, что пациентам после роботизированной пересадки почки может понадобиться минимальная доза морфина, либо такие обезболивающие не потребуются вовсе. Это связано с тем, что робот делает небольшой надрез, а следовательно повреждения, получаемые в ходе операции, минимальны.