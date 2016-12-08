Женщины-оптимистки живут дольше и реже умирают от тяжелых болезней - исследование

Об этом заявляют гарвардские ученые в статье, опубликованной в American Journal of Epidemiology.

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Как заявляет Эрик Ким (Eric Kim) из Гарвардского университета (США), исследования доказали, что повышение психологической устойчивости тоже может влиять на риски развития тяжелых болезней.

Ученые подчеркивают, что нужно повышать оптимизм у людей, так как он заставляет их придерживаться более здорового образа жизни.

Ким и его коллеги пришли к такому выводу, изучив данные, собранные социальными и здравоохранительными службами в рамках проекта по мониторингу здоровья среди медсестер (NHS), который проводился с 2004 по 2012 год.

В общей сложности ученым удалось получить данные по диете и здоровью свыше 70 тысяч американок и американцев в среднем и пожилом возрасте, примерно 30 тысяч которых умерло за время работы этого мониторингового проекта. Помимо данных по болезням и состоянию здоровья этих медсестер и медбратов, ученые собирали и сведения об их самочувствии и психологическом состоянии.

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Авторы статьи воспользовались этим и сопоставили то, как часто умирали или болели медсестры, с тем, как хорошо они себя чувствовали и считали ли они себя оптимистами. Это сравнение привело к неожиданным и хорошо заметным результатам.

В частности, оказалось, что самые оптимистично настроенные женщины в среднем умирали на 30% реже, чем их сверстницы и коллеги, чаще находившиеся в подавленном настроении. Кроме того, рак у них появлялся на 16% реже обычного, болезни сердца – на 38%, инсульт – на 39%, болезни легких и просто инфекции – на 38% и 52%.

Как полагают ученые, подобные «плюсы» от оптимистичного настроения связаны с тем, что люди, чувствующие себя хорошо, менее склонны к приобретению вредных привычек и ведению нездорового образа жизни, чем люди в состоянии депрессии. Это, как считают авторы статьи, должно побудить здравоохранительные органы США не только пропагандировать здоровый образ жизни и минимизацию рисков болезней, но и помогать людям сохранять позитив в их жизни.