Депрессия может привести к артриту и болезням ЖКТ - врачи

Специалисты из Университета Базеля проанализировали данные 6483 подростков из США в возрасте от 13 до 18 лет. Исследование показало: вслед за депрессией у молодых людей часто развивались артрит и заболевания органов пищеварения. А тревожные расстройства приводили к болезням кожи, передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Читайте такжеПсихотерапевта лучше посещать с утра - исследованиеКроме того, тревожные расстройства чаще начинались у участников, которые страдали от болезней сердца. Также впервые была обнаружена корреляция между эпилепсией и последующими расстройствами пищевого поведения. Так, исследователям удалось определить факторы риска некоторых психических и соматических заболеваний.

Читайте такжеДепрессия и тревожность передаются детям от родителей - исследованиеКстати, сотрудники Университета Пенсильвании утверждают: тяжелую депрессию можно победить с помощью техники ритмического дыхания Сударшан Крия. У участников исследования, выполнявших дыхательные упражнения и принимавших лекарства, выраженность симптомов клинической депрессии уменьшилась по сравнению с теми, кто просто принимал препараты.