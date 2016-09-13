У людей после инсульта депрессивные состояния развиваются чаще - медики

У людей, перенесших инсульт, риск развития депрессии серьезно возрастает. К таким выводам пришли ученые из Университета Копенгагена (Copenhagen University), которые проанализировали данные о 150 тысячах пациентов старше 15 лет, которые в период с 2001 по 2011 годы были госпитализированы с инсультами, сообщает REUTERS.

Контрольную группу составили датчане, не перенесшие инсульт. Исследователи во главе с Мерит Ослер (Merete Osler) считали, что у пациентов депрессия, основываясь на данных о назначении им антидепрессантов.

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Депрессия у таких пациентов действительно развивается довольно часто, однако данные, предоставленные датскими специалистами впечатляют. Оказалось, что в первые три месяца после инсульта, вероятность возникновения депрессии возрастает в 8 раз, а спустя два года около 25% пациентов продолжают лечиться от депрессивного расстройства. Пациенты после инсульта страдали от депрессии чаще, чем те, кто перенес инфаркт или другие острые состояния.

Среди тех, кто не перенес инсульт, вероятность развития депрессии увеличивалась с возрастом. Кроме того, депрессия чаще возникала у женщин, тех, кто жил один, а также у пациентов с диабетом или же тех, у кого ранее выявлялись какие-либо психические нарушения.

Депрессивное состояние влияло на скорость восстановления пациентов после инсульта, а также усугубляло уже имеющиеся проблемы со здоровьем, например, сердечно-сосудистой системой, и увеличивало вероятность возникновения повторного инсульта. Все это указывает на то, как важно вовремя заметить признаки депрессии у тех, кто перенес инсульт. Это довольно сложно, так как у многих из них нарушена память и речь.