Японские ученые открыли две новые группы крови

Японские медики сделали шокирующее заявление об обнаружении двух новых групп крови. Предполагается, что они возникли в результате мутации после аварии на Фукусиме, сообщает Nvdaily.ru.

Читайте такжеИсследование опровергло теорию об исключительной пользе переливания свежей кровиНовые группы крови у людей были выявлены в результате масштабного исследования японских ученых, которые проанализировали значительное число образцов. Оказалось, что за последние пять лет у человечества появились как минимум две неизвестные ранее группы крови, и число людей с ними в будущем будет только расти.

Специалисты из Японии дали новым группам крови названия Junior и Langereis. Предполагается, что возникновение новых групп крови спровоцировала авария на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году и спровоцировала мутации в организме человека.

Читайте такжеУченые создали искусственную кровь в виде порошкаПри этом отмечается, что увеличение числа групп крови у людей является нормальным явлением для современного мира. Помимо мутаций, их создает эволюция и скрещивание жителей разных концов земного шара. Ученые предрекают в будущем появление не менее 15 групп крови.