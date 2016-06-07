Учёные объяснили причину вырождения белой расы

Генетики из Стэнфордского университета выяснили, что геном неандертальцев содержал вредные мутации, которые уменьшили репродуктивность гоминидов на 40 процентов. Некоторые группы людей унаследовали эти гены, которые продолжают оказывать негативное воздействие на популяцию сегодня. Исследование опубликовано в журнале Genetics, сообщает Лента.ру.

Ранние исследования ДНК, извлеченной из останков Homo neanderthalensis, показали, что евразийские гоминиды были более родственными друг другу и менее генетически разнообразными, чем современные люди. На протяжении тысяч лет численность неандертальцев оставалась небольшой, и спаривание между родственниками было обычным явлением.

Читайте такжеМужское население Европы превысило женское впервые за 250 летОколо 50-100 тысяч лет назад на территорию обитания неандертальцев пришли Homo sapiens, которые смешивались с местными гоминидами. Сегодня люди, живущие на северных территориях, несут в себе небольшую часть неандертальской ДНК (примерно два процента), которая размещена в определенных местах человеческого генома. Ее сохранение в Homo sapiens могло быть результатом естественного отбора, который оставлял нейтральные и положительные мутации и вычищал геном от вредных. Однако у самих неандертальцев из-за малочисленности их популяции большую роль играл не естественный отбор, а случайные события, приводящие к сохранению слабых вредных мутаций.

Исследователи использовали компьютерные программы для моделирования накоплений мутаций в процессе эволюции неандертальцев и оценили их количество, которое унаследовали люди. Согласно результатам анализа, совокупный эффект от слабых вредных изменений в ДНК приводил к потере репродуктивности Homo neanderthalensis на 40 процентов.

Хотя большинство вредных мутаций было утеряно в процессе естественного отбора, небольшая часть, вероятно, сохранилась у современных Homo sapiens. По оценкам генетиков, люди неафриканского происхождения на один процент менее репродуктивны из-за неандертальского наследия.

Ученые полагают, что их работа помогает разработать меры по спасению вырождающихся малочисленных групп населения, в которых остро стоят проблемы инбридинга (близкородственного скрещивания), низкого генетического разнообразия и накопления вредных мутаций. Одним из способов их решения может быть скрещивание с другими группами населения.

Как ранее сообщал УНИАН, учёные США отказываются от расовой классификации людей в медицине. Раса является слишком неточной научной категорией, и в генетических исследованиях от этого термина необходимо отказаться. Раса — это скорее социальная, а не биологическая категория. Более удачные термины — «происхождение» или «популяция».