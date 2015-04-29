Как защититься от радиации

Пожарные и спасатели продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, пишет Сегодня. "Ситуация значительно улучшилась. Фронт пожара окружен и остановлен. Ситуация на 100% контролируется", – отчитался сегодня с утра на своей странице в "Фейсбуке" исполняющий обязанности главы ГСЧС Зорян Шкиряк.

По его словам, радиационный фон в норме, и угрозы заражения нет. А накануне премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что распространение страшного огня удалось остановить лишь в пяти километрах от ядерных могильников.

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Экологи, однако, предупреждают: в первую очередь надо понять, что именно горит. "Если горит лес в радиоактивной зоне, то радиация пойдет на Киев", – говорит "Сегодня.ua"директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко. Эксперт напоминает, что заражение после аварии на ЧАЭС распространялась неравномерно, а значит, часть охваченных огнем территорий действительно может представлять опасность. "29 лет для радиации – не срок", – напоминает он.

НЕ ПАНИКОВАТЬ. Первый и основной совет – не паниковать. Как заверяют в столичном Гидрометцентре, уровень радиации в Киеве полностью в норме (13 мкР/час), плюс ветер из охваченной пожаром зоны дует не в сторону столицы.

В случае же повышения радиационного фона эксперты рекомендуют закрыть окна, проложить щели влажными тряпками и по возможности выходить на улицу в марлевой повязке. Под строгим запретом – кондиционеры. Ими рекомендуют не пользоваться вообще, если дозиметр покажет увеличение уровня радиации.

ВИНО. Еще одна рекомендация – пить как можно больше воды, и постараться избегать продуктов, которые склонны интенсивно накапливать радиацию. Среди них – грибы, капуста, рыба, свинина, морковь и свекла. А вот красное говяжье мясо без костей есть, наоборот, стоит.

Еще один "защитный" продукт – красное сухое вино. Бокал обычного "Каберне Совиньон" поможет дополнительно защитить организм от влияния радионуклидов. Не менее полезен и зеленый чай. Кстати, антирадиационным напитком считается и… водка.

Любые продукты рекомендуется тщательно мыть и стараться не употреблять в сыром виде. Фрукты и овощи необходимо очищать от кожуры.

ВИТАМИНЫ. В дополнение к правильному питанию врачи при повышении радиационного фона рекомендуют принимать препараты, содержащие йод. Вот только не стоит ни в коем случае купить в аптеке баночку и выпить ее, вреда будет не меньше! Лучше ограничиться поливитаминами, содержащими йод.

Можно помазать кожу йодным раствором – это также поможет защитить щитовидную железу. По мнению врачей, этот нехитрый способ действует целый месяц.

Кроме того, много этого полезного микроэлемента содержится в морской капусте.

Кстати, друзьями могут оказаться и различные сорбенты. 2-3 таблетки активированного угля перед едой от гибели, конечно, не спасут, но некоторую долю радионуклидов выведут. Тем же действием обладают и энтеросгель и атоксил. Снижает влияние радиации и элеутерококк (1/4 – 1/2 ч.л. добавьте в чай 2 раза в день).

ОДЕЖДА. При выходе на улицу одеваться необходимо в максимально светлую одежду, причем такую, которую при возвращении домой можно будет быстро постирать.

Головной убор обязателен – бейсболка, кепка или хотя бы капюшон. Кстати, если в случае повышения радиационного фона идут еще и дожди, то такие дни настоятельно рекомендуется переждать дома. Осадки во время радиационных выбросов крайне опасны.

УБОРКА И ГИГИЕНА. Особое внимание при повышении уровня радиации медики рекомендуют уделять уборке и личной гигиене. После каждого выхода на улицу обязательно принимать душ, тщательно промывать слизистую глаз.

Дом тоже надо стараться убирать как можно чаще, и, не привычно пройдясь пылесосом по углам, а при помощи тряпки, швабры и ведра с водой. Делать влажную уборку надо не реже одного (!) раза в день. Причем, мыть стоит не только полы, но по возможности и все поверхности в доме. Использовать специальные средства, вроде раствора хлорки, совершенно не обязательно.

Ну, и еще раз напоминаем, что, главное, конечно, не паниковать.