Novartis может продать часть неврологического портфеля

Данный шаг поможет швейцарскому фармпроизводителю сконцентрироваться на разработке новых ЛС, пишет Reuters.

Читайте такжеМеждународные фармкомпании впервые рассказали, кому и сколько платили в РоссииВозможная сделка оценивается примерно в 500 млн долларов. Ранее исполнительный директор Novartis Джо Хименес (Joe Jimenez) говорил о намерении компании освежить портфель лекарств, что, по его мнению, должно помочь нарастить объем продаж. Также продажа старых лекарств позволит освободить мощности для производства и продвижения новых препаратов.

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В настоящее время ситуация для Novartis осложняется тем, что на территории США и ЕС истекает действие патента гливек (иматиниб). Novartis сделала ставку на экспериментальные ЛС для лечения множественного склероза (BAF312 и CJM 112), а также противораковый офатумумаб (ofatumumab), права на который Novartis выкупила у GlaxoSmithKline в прошлом году.