Экспериментальный препарат против рассеянного склероза успешно прошел клинические исследования

Компания Novartis, владеющая правами на лекарственное средство, сообщила, что сипонимод подтвердил свою эффективность в снижении риска прогрессирования заболевания, ишет Ремедиум.

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В клинических исследованиях принял участие 1651 пациент из 31 страны. После рандомизации участники КИ получали 2 мг сипонимода или плацебо. Согласно предварительным результатам, экспериментальный препарат достиг первичных конечных точек оценки эффективности: на фоне приема нового ЛС риск прогрессирования заболевания в течение трех месяцев была ниже, чем в плацебо-группе.

Подробные результаты КИ Novartis планирует представить в сентябре этого года на 32-м конгрессе Европейского комитета по лечению и изучению рассеянного склероза (ECTRIMS).

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Сипонимод (BAF312) является пероральным селективным модулятором рецептора S1P. Данный рецептор располагается на оболочке некоторых клеток, которые способны вызывать поражения центральной нервной системы и развитие вторично-прогрессирующего рассеянного склероза.