Novartis проводит глобальную реструктуризацию
10:18, 07 октября 2016Зарубежные новости
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Компания Novartis объявила о закрытии некоторых исследовательских центров в Швейцарии и Китае.
Novartis сконцентрирует исследовательскую деятельность в Швейцарии и Институте по биомедицинским исследованиям недалеко от Бостона / REUTERS
Данная мера направлена на централизацию контроля за разработкой новых лекарственных препаратов и призвана помочь сократить расходы, пишет Reuters.
Читайте также80% результатов клинических исследований, проводившихся в Китае, сфальсифицированы - результаты проверкиПроизводитель лекарственных препаратов намерен сконцентрировать исследовательскую деятельность в головном офисе в Швейцарии и Институте Novartis по биомедицинским исследованиям (NIBR), расположенном недалеко от Бостона. Компания также переведет подразделение по изучению тропических заболеваний из Сингапура в Калифорнию.
Помимо этого Novartis создаст два новых центра био-терапевтических исследований в Базеле и Кембридже.
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