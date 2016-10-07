Novartis проводит глобальную реструктуризацию

Данная мера направлена на централизацию контроля за разработкой новых лекарственных препаратов и призвана помочь сократить расходы, пишет Reuters.

Читайте также80% результатов клинических исследований, проводившихся в Китае, сфальсифицированы - результаты проверкиПроизводитель лекарственных препаратов намерен сконцентрировать исследовательскую деятельность в головном офисе в Швейцарии и Институте Novartis по биомедицинским исследованиям (NIBR), расположенном недалеко от Бостона. Компания также переведет подразделение по изучению тропических заболеваний из Сингапура в Калифорнию.

Помимо этого Novartis создаст два новых центра био-терапевтических исследований в Базеле и Кембридже.