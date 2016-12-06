Ученые создали искусственную кровь в виде порошка

Ученые из Университета Вашингтона создали искусственную кровь, которая может доставлять кислород тканям тела. Причём хранить эту кровь можно в форме порошка, сообщает Мedikforum.ru.

Читайте такжеФильмы ужасов ухудшают состав крови человека, предупреждают врачиАмериканские исследователи создали искусственные красные клетки крови, эффективно подбирающие кислород в легких и доставляющие его по всему организму. Эту искусственную кровь можно высушивать и замораживать, что гораздо более комфортно для хранения и перевозки в бригадах скорой помощи. Данные экстракты быстро трансформируются в жидкое состояние в случае экстренной необходимости.

Создатели технологии подчеркивают, что высушенная кровь чем-то напоминает паприку. Ее можно хранить в специальных емкостях для внутривенных инъекций, которые погружаются в сумки для парамедиков. Причём срок хранения искусственной крови может превышать один год. В случае необходимости достаточно впрыснуть в данную емкость стерильную воду, и раствор полностью готов.

Клетки искусственной крови по своему размеру представляют лишь пятую часть традиционных кровяных клеток. Они изготовляются из очищенных белков гемоглобина человека, погружаемых в синтетический полимер. Гемоглобин - это компонент внутри красных кровяных клеток, который переносит кислород по организму. По оценкам экспертов, до 70% солдат на поле боя погибают из-за шока, вызванного кровопотерей, а не от ранений важных органов, угрожающих жизни. Кроме этого, только в США приблизительно 20 000 человек, ставших жертвами разных травм, умирают из-за кровопотери еще до прибытия в медицинское учреждение.

Читайте такжеИсследование опровергло теорию об исключительной пользе переливания свежей кровиПоиски искусственной крови продолжались последние 80 лет, но всякий раз заканчивались ничем по двум основным причинам. Предыдущие версии искусственной крови успешно захватывали кислород в легких, но не могли выпускать его, когда достигали жизненно важных органов. Кроме того, фиксировалась ненамеренная реакция между "голым" гемоглобином и углекислым газом, который выпускается оболочками кровеносных сосудов и позволяет этим сосудам расслабляться и открываться.