Реформа экстренной медицины не предусматривает увольнений с работы - Супрун

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, в Украинском кризисном медиа центре в рамках полного цикла публичной политики состоялась консультация с заинтересованными сторонами и экспертами на тему “Экстренная медицина в Украине”. И.о. Министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун подчеркнула, что цель этой встречи – ознакомиться с различными видениями того, какой должна быть система экстренной медицинской помощи, где она работает, а где нет, и как ее можно улучшить.

Читайте такжеТолько 8% украинцев считают, что медотрасль Украины близка к европейским стандартамПоскольку полицейские и пожарные, как правило, первыми оказываются на месте происшествия,то именно от их умений и готовности оказать помощь зависит жизнь человека. Министерство здравоохранения разработало и в ближайшее время утвердит курс «Первый на месте происшествия» для сотрудников полиции, пожарных, работников ГСЧС, Национальной гвардии.

И.о. Министра отметила, что никто никого не будет выгонять с работы. Главная задача изменения системы – повышение уровня оказания неотложной помощи. “Мы планируем, чтобы этот курс был обязательным для всех врачей, которые работают на «скорых» и в отделениях неотложных состояний и которые имеют нечто общее с травмой. Такие курсы в Европе, Штатах и Канаде проводятся постоянно". Курс продлится 4 недели и заканчится таким же экзаменом, который сдают западные парамедики. Такие курсы ОО «Защита Патриотов» проводит уже больше 2 лет, их прошли более 250 врачей. “Сейчас о парамедиков ходят мифы, что это какой-то полицейский, который учился 2 недели или 8 часов и стал парамедиком. Парамедики – это люди с высшим образованием, которые проходят многочасовую практику, которые имеют специфическое обучение и сертификацию по оказанию медицинской помощи. Экстренный медицинский техник – это уже более короткий курс, это 6 недель. Это для тех, кто может оказывать базовую помощь на догоспитальном этапе", – объяснила доктор Ульяна Супрун.

Читайте такжеВ парламент подано три законопроекта о страховой медицине – РозенкоНа сегодня скорая – один из наиболее надежных винтиков во всей системе, как бы ее не критиковали. Это та точка опоры, которая нам очень нужна в нашей дальнейшей работе. Мы должны понимать, что какими бы совершенными не были законы, какими бы хорошо прописанными не были постановления, какими бы идеальными и долгожданными не были бы приказы Министерства, когда парамедик, фельдшер или врач скорой оказывается один на один с пациентом, все эти бумаги имеют ограниченное действие. В конечном итоге жизнь пациента будет зависеть от трех вещей: знаний и умений, мотивации и желания помочь.

“Мы будем способствовать тому, чтобы медики, фельдшеры получали качественное образование, мы уже работаем и будем продолжать работать над тем, чтобы обеспечить этих специалистов адекватным оснащением и хорошими условиями труда, чтобы у них не возникало потребности искать счастья где-нибудь еще”, – подытожила заместитель министра.