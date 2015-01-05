Как повысить уровень гемоглобина

Причин понижения гемоглобина множество и иногда исправить ситуацию можно только медикаментозным лечением. Но в ряде случаев достаточно пересмотреть свое меню, сделав упор на продукты, повышающие гемоглобин.

Понять, что пора обращаться к врачу, можно и без анализов. О недостатке гемоглобина свидетельствуют слабость, вплоть до обмороков при особо низком уровне, бледность кожи, постоянное чувство усталости.

По сути, уровень гемоглобина зависит от количества железа в крови. Поэтому раньше в качестве идеального их источника предлагались яблоки, особенно их кислые сорта. Но впоследствии оказалось, что содержание железа в них таково, что для получения ежедневной нормы железа необходимо есть их килограммами. Кроме того, железо, получаемое из растительных источников, усваивается не в полной мере, так что употребление животных продуктов для повышения уровня гемоглобина предпочтительнее.

Но это не значит, что нужно забыть о яблоках. Железо в них все-таки присутствует, а еще большое количество витамина С, помогающее ему усваиваться. Поэтому яблоки в рационе должны быть, равно как и апельсины, гранаты, курага, орехи. Эти продукты для гемоглобина полезно употреблять в сочетании с мясными.

Самое большое количество железа присутствует в говядине и печени. Из этих источников усваивается почти четверть всего поступающего в организм железа. Другие сорта мяса также его содержат, но в меньшем количестве. Еще меньше его в рыбе.

Из растительных продуктов способствуют повышению гемоглобина злаковые и бобовые. Гречневая каша рекомендовалась при анемии еще в давние времена. Горох, фасоль, бобы, соя, чечевица в отварном виде содержат очень много железа, равно как тыквенные и кунжутные семечки. Так что сформировать меню, включающее продукты для повышения гемоглобина, совсем несложно. Нужно лишь следить за тем, чтобы ежедневно на столе присутствовало хотя бы что-то из перечисленного списка.

Важно не только правильно готовить и регулярно употреблять железосодержащие продукты, но и следить, чтобы они не пересекались с тем, что содержит кальций. Он блокирует усвоение железа, поэтому мясо молоком не запивают и в сметане не тушат. Чтобы организм получал все необходимые вещества, нужно лишь употреблять железо и кальций в разные приемы пищи.