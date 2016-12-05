Эксперты назвали алкогольные напитки с высоким риском похмельного синдрома

Однако некоторые алкогольные напитки в особенности повышают риск похмелья. По словам эксперта Йоко Иноэ, лучше всего пить водку, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. В целом совет прост: выбирайте чистые напитки вроде джина, текилы, саке. И не мешайте алкоголь со сладкими неалкогольными напитками, ведь сахар способствует похмелью.

Читайте такжеВ Колумбии придумали быстрое средство от похмельяА вот пиво частенько вызывает проблемы. Причем, темное пиво в большей степени. Есть закономерность: темных напитков вообще стоит избегать. К примеру, красное вино хуже белого. Это же относится к темным напиткам вроде виски. Кстати, дешевое вино в принципе повышает риск похмелья.

Шампанское абсорбируется быстрее прочих напитков из-за углекислого газа (пузырьков). Согласно статистике, две трети людей быстрее напиваются именно после газированных алкогольных напитков. Итог - более сильное похмелье. Здесь важно больше пить воды, дабы избежать обезвоживания (именно к этому приводит спиртное).

Читайте такжеКакие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмельеДо и после употребления спиртного также рекомендуется пить кокосовую воду, ведь в ней много калия и электролитов. После распития спиртных напитков следует поесть, чтобы снизить концентрацию алкоголя, но не жирные и сладкие продукты. Делайте выбор в пользу куркумы, свеклы, брокколи, капусты кале, ягод, чеснока и блюд с лимоном. В целом бороться с похмельем помогают витамины B, C, магний или калий.