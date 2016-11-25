Бокал вина защитит от ишемического инсульта - исследование

Ученые нашли еще один положительный эффект от употребления небольших доз алкоголя — оказывается, люди, ежедневно выпивающие большой бокал вина, реже страдают от ишемического инсульта, сообщает Медпортал.

Научная группа состояла из исследователей Каролинского института (Karolinska Institutet) и Кембриджского университета (University of Cambridge). Специалисты ознакомились с 25 опубликованными работами, в которых в общей сложности участвовало более 20 тысяч взрослых, и выявили, что 30 граммов алкоголя в день снижают риск развития самого распространенного вида инсульта — ишемического. Обычно это острое состояние возникает, когда кровеносный сосуд в мозге закупоривается сгустком крови.

Читайте такжеКрасное вино может компенсировать вред от жирной пищиРанее исследования показывали, что алкоголь уменьшает производство фибриногена — белка, активность которого приводит к формированию кровяных сгустков. Таким образом, умеренное употребление алкоголя «разжижало» кровь участников исследований, уменьшая вероятность развития ишемического инсульта. Если же человек выпивал менее 30 граммов алкоголя в день — риск развития инсульта также снижался, но не так существенно. Перебор с алкоголем значительно повышал шансы участника оказаться на больничной койке с инсультом любого вида.

Читайте такжеКрасное вино защищает сосуды от негативных последствий курения - исследованиеВедущий автор исследования Сусанна Ларссон (Susanna Larsson) из Каролинского института подчеркнула, что вопрос употребления алкоголя остается спорным, несмотря на результаты работы ее группы. С одной стороны, умеренное употребление увеличивает уровень «полезного» холестерина, уменьшает концентрацию фибриногена, снижает уровень воспаления в организме. С другой стороны — алкоголь повышает кровяное давление, что может стать причиной инсульта. Исследователь добавила, что, понижая риск развития ишемического инсульта, алкоголь может повысить вероятность возникновения инсульта геморрагического.