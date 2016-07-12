Ни одно лекарство не сочетается с алкоголем. В лучшем случае лечебное воздействие будет нивелировано, в худшем спиртное повысит токсичность и препарата, и алкоголя, пишет Здоровье. Особенно опасно принимать:

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– обезболивающие препараты с противовоспалительным действием (могут вызвать гастрит, язву желудка, желудочно-кишечное кровотечение),

– антибиотики различных групп (снижается антибактериальный эффект вследствие чего микроорганизмы приобретают устойчивость к препарату),

– антигистаминные средства (в сочетании с алкоголем вызывают усиление и удлинение опьянения, мышечную слабость, сонливость и ослабление противоаллергического действия).