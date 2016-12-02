Каждый третий человек на планете не имеет возможности полноценно питаться - ВОЗ

Одни - голодают, другие - обходятся продуктами, потребление которых приводит к избыточному весу и ожирению. Это свидетельствует о необходимости улучшения существующих продовольственных систем, пишет Центр новостей ООН.

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Таков лейтмотив выступлений участников двухдневного международного симпозиума по вопросам устойчивого развития продовольственных систем с целью обеспечения полноценного рациона питания. Он организован Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Симпозиум проходит 1-2 декабря в Риме.

Сегодня почти 800 миллионов человек в мире страдают от голода, то есть они не потребляют регулярно минимальный уровень калорий, необходимых для поддержания активного образа жизни.

Почти 800 миллионов человек в мире страдают от голода. А 1,9 млрд. человек имеют избыточный вес, 600 миллионов из них страдают от ожирения

Читайте такжеВ Европе ожирение диагностировано у 25 % детей школьного возрастаОднако неполноценное питание - это не только голод, связанный с нехваткой калорий, но и дефицит микроэлементов. Это также потребление вредных продуктов, способствующих избыточному весу и ожирению.

На сегодняшний день более двух миллиардов людей на планете страдают от проблем со здоровьем, связанных с дефицитом микроэлементов. Так, 150 миллионов детей в возрасте до 5 лет вследствие неполноценного питания отстают в росте. В то же время 1,9 млрд. человек имеют избыточный вес. 600 миллионов из них страдают от ожирения.

Читайте такжеУченые назвали голод самым мотивирующим чувствомУчастники Симпозиума обсуждают разного рода предложения, которые помогут решить проблемы, связанные с неполноценным питанием и не позволяющим миллиардам людей вести здоровый образ жизни.

«Питание должно рассматриваться как общественная проблема, решение которой является обязанностью государства», - заявил глава ФАО Грациану да Силва, выступая на открытии симпозиума.

Он подчеркнул, что правительства должны стимулировать диверсификацию сельского хозяйства, совершенствовать управление послеуборочными процессами, облегчать доступ на рынки для бедных фермерских семей и гарантировать безопасность пищевых продуктов.