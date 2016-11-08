Набор лишнего веса способствует развитию онкологических заболеваний - исследование

Результаты последних исследований, проведенных учеными из Университета Манчестера (University of Manchester), указывают на то, что постепенный набор веса приводит к увеличению развития некоторых форм рака, сообщает Cancer Research UK.

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Ученые проанализировали данные о 300 000 человек, за которыми наблюдали в течение 15 лет. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 до 65 лет. Авторы следили за изменением индекса массы тела (ИМТ) мужчин и женщин – одни люди практически не набирали вес, а у других же развивалось ожирение.

За время наблюдения опухоли, ассоциированные с лишним весом (среди них были опухоли поджелудочной железы, рак молочной железы, рак кишечника и некоторые другие типы рака), были диагностированы у 9400 женщин и 5500 мужчин.

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Они выяснили, что у мужчин, чей ИМТ увеличивался с 22 до 27, риск возникновения опухолей, связанных с лишним весом, возрастал в два раза. Увеличение ИМТ с 23 до 32 у женщин приводило к повышению риска развития рака на 17%.

Ханна Леннон (Hannah Lennon) и ее коллеги считают все это – еще один повод следить за весом. Полученные результаты указывают на то, что лишние килограммы увеличивают риск развития не только проблем с сердцем и сосудами, но и онкологических заболеваний. Ученые же говорят о настоящей «эпидемии ожирения» – по подсчетам ВОЗ сейчас в мире живет больше толстых людей, чем худых.