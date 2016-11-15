Здоровый образ жизни снижает генетический риск заболеваний сердца - исследование

У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако это не приговор. Физическая активность, правильное питание и отказ от курения помогают уменьшить риск. Команда ученых из США и Швеции проанализировала данные 4 исследований с участием более 55000 человек, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

За участниками двух исследований следили больше 20 лет. Исследователи установили: у добровольцев с генетической предрасположенностью риск сердечно-сосудистых заболеваний был в два раза выше, чем у людей без генетической предрасположенности. Однако здоровый образ жизни вдвое снижал вероятность болезней сердца и сосудов у этих участников.

Читайте такжеФизические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердцаВ группе добровольцев с генетической предрасположенностью риск сердечного приступа и других проблем с сердцем и сосудами в течение 10 лет составлял 10%. Но у людей из этой группы, которые вели здоровый образ жизни, он равнялся 5%. Такой же риск был у многих участников без генетической предрасположенности.