В США из продажи отзывают детские гомеопатические средства

Средства для облегчения боли при прорезывании зубов Homeopathic Infants' Teething Tablet, а также от боли в ушах Kids Relief Homeopathic Ear Relief Oral Liquid и Homeopathic Kids' Ear Relief Liquid выводят с рынка из-за некорректных данных на их упаковках, касающихся содержания в продукте экстракта белладонны, пишет Tech Times. В FDA призвали тех родителей, которые уже приобрели эти средства, немедленно прекратить их использование и обращаться к врачу при малейших проявлениях побочных эффектов у детей.

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Белладонна — ядовитое растение, листья и ягоды которого используются в медицинских целях. В средние века в Италии женщины закапывали себе в глаза экстракт белладонны, чтобы за счет увеличения зрачка и характерного блеска казаться привлекательнее, однако на здоровье красавиц эта практика оказывала негативное влияние. Эффект расширения зрачка достигался за счет атропина, который содержится в этом растении.

Белладонна применяется при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, астмы, облегчения состояния при болезни Паркинсона, а также для исследования глазного дна. Ни в коем случае нельзя употреблять препараты с содержанием экстракта этого растения людям с болезнями почек, глаукомой, не рекомендуется после приема таких средств водить автомобиль. Список побочных эффектов достаточно велик: от сухости во рту до тахикардии, головокружения и проблем с мочеиспусканием.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призвали обратить особое внимание на проявления этих эффектов у детей.