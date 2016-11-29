В США из продажи отзывают детские гомеопатические средства

11:41, 29 ноября 2016
Зарубежные новости
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США сообщило, что один из крупных производителей гомеопатических средств (Raritan Pharmaceuticals) добровольно отзывает часть своих продуктов, разработанных для детей.

newsru.co.il

Средства для облегчения боли при прорезывании зубов Homeopathic Infants' Teething Tablet, а также от боли в ушах Kids Relief Homeopathic Ear Relief Oral Liquid и Homeopathic Kids' Ear Relief Liquid выводят с рынка из-за некорректных данных на их упаковках, касающихся содержания в продукте экстракта белладонны, пишет Tech Times. В FDA призвали тех родителей, которые уже приобрели эти средства, немедленно прекратить их использование и обращаться к врачу при малейших проявлениях побочных эффектов у детей.

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Белладонна — ядовитое растение, листья и ягоды которого используются в медицинских целях. В средние века в Италии женщины закапывали себе в глаза экстракт белладонны, чтобы за счет увеличения зрачка и характерного блеска казаться привлекательнее, однако на здоровье красавиц эта практика оказывала негативное влияние. Эффект расширения зрачка достигался за счет атропина, который содержится в этом растении.

Белладонна применяется при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, астмы, облегчения состояния при болезни Паркинсона, а также для исследования глазного дна. Ни в коем случае нельзя употреблять препараты с содержанием экстракта этого растения людям с болезнями почек, глаукомой, не рекомендуется после приема таких средств водить автомобиль. Список побочных эффектов достаточно велик: от сухости во рту до тахикардии, головокружения и проблем с мочеиспусканием.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов призвали обратить особое внимание на проявления этих эффектов у детей.

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