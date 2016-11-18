Производителей гомеопатии обяжут доказать ее эффективность

Теперь производителям гомеопатии будет необходимо предоставлять доказательства безопасности и эффективности свой продукции наряду с производителями обычных лекарственных препаратов.

На сайте Федеральной торговой комиссии США сообщается, что сведения об эффективности безрецептурных лекарственных препаратов в настоящее время базируются только на традиционной гомеопатической теории, при этом нет никаких доказательств, полученных с применением современных научных методов, свидетельствующих об их эффективности.

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Основные принципы гомеопатии были сформулированы немецким врачом Самуэлем Ганеманом в конце XVIII века. Гомеопатия основана на принципе «подобное лечат подобным», и подразумевает, что вещества, вызывающие симптомы, схожие с болезнью, у здорового человека, способны вылечить больного. Ключевым элементом такого лечения является количество вещества, необходимое для достижения терапевтического ответа: чаще всего гомеопатические препараты разбавляют до такой степени, что содержание действующих веществ в них опускается ниже уровня определения.

В заявлении регулятора также говорится, что компании, не желающие предоставлять доказательные данные эффективности их гомеопатических препаратов могут этого не делать при условии указания на упаковке следующей информации:

1) Нет никаких научных данных, доказывающих эффективность данного препарата;

2) Заявляемые свойства препарата базируются на теориях, сформулированных в XVIII веке и не поддерживаемых большинством современных медицинских экспертов.

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В прошлом году ученые из Австралии доказали, что гомеопатические препараты не работают. Проанализировав опыт лечения разных заболеваний, а также доказательную базу (в представлении работ приняли участие также сторонники гомеопатии), эксперты пришли к заключению, что клинических исследований эффективности гомеопатии проведено недостаточно, и их качество оставляет желать лучшего. Имеющиеся доказательства ни в одном случае не могут показать, что гомеопатия представляет собой эффективное лечение.