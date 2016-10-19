Детские бутылочки могут быть опасны - ученые

Ученые из университета Западного Сиднея обнаружили, что более половины продающихся в Австралии бутылочек для кормления детей имеют неправильную или вовсе отсутствующую маркировку. Они призвали производителей ввести единый стандарт, чтобы предотвратить развитие болезней, связанных с перееданием или обезвоживанием, сообщает Медпортал.

Группа Карлин Гриббл (Karleen Gribble) приобрела бутылочки каждого вида, который продавался в магазинах, и проверила, соответствует ли нанесенная на них маркировка заявленным объемам. Оказалось, что на каждой пятой бутылочке хотя бы одно деление было отмечено настолько неточно, что не соответствовало единственному существующему в мире стандарту для бутылочек — Европейскому. Разница в заявленных объемах и реальных доходила до 43% — таким образом, если родители руководствовались маркировкой и наливали воду до нужного деления, то их дети либо употребляли значительно большее количество смеси, либо, наоборот, получали меньше питания.

Читайте такжеПитание отца напрямую влияет на риск развития рака груди у дочерейДалее, каждые 2 из 5 емкостей не имели хотя бы одного деления, указанного в инструкциях к смесям. Например, если для определенного возраста нужно отмерить 60 мл воды на одно кормление — на бутылочке могло не быть такой маркировки. В общей сложности у 57% рассмотренных изделий наблюдались оба недостатка — и неточность маркировки, и отсутствующие деления.

Производители 41% бутылочек заявляли, что их продукция соответствует Европейскому стандарту, 6% — австралийскому (которого не существует), 54% не упоминали в описании никаких стандартов. На корректность маркировки мнимое соответствие стандартам не влияло — у тех изделий, которые были изготовлены по Европейскому стандарту (как сообщалось в прилагаемых бумагах), ошибки в нанесении делений встречались так же часто, как и у остальных. Цена бутылочки также не имела значения.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикРуководитель исследования отметила, что родители и так часто кладут больше смеси на заявленный объем воды, чем рекомендовано производителями заменителей молока. В сочетании с неправильной маркировкой на бутылочках это может привести к определенным осложнениям, особенно у детей, родившихся раньше срока или имеющих недостаток веса. Чрезмерная концентрация смеси может привести к запорам и частым срыгиваниям. С другой стороны, недостаточное питание может стать причиной медленного роста или задержки в развитии, так как детский организм не получает достаточного числа энергии и витаминов.

Читайте такжеБиологи раскрыли секрет грудного молокаЕще одно возможное осложнение — обезвоживание. Карлин Гриббл подчеркнула, что в исследовании были использованы бутылочки, которые производятся по всему миру — в Австралии, Австрии, Болгарии, Малайзии, Таиланде, Великобритании, США, Китае, Бельгии, Германии, Новой Зеландии и Сингапуре. Таким образом, по ее словам, проблема не является только австралийской, и жесткие стандарты на маркировку детских бутылочек необходимы во всем мире.