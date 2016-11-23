В США существенно снизились показатели заболеваемости старческим слабоумием

Количество американцев, страдающих болезнью Альцгеймера и другими гериатическими когнитивными заболеваниями, существенно сократилось за 12 лет. Об этом свидетельствуют результаты национального исследования, опубликованные в JAMA.

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В исследовании учитывались медицинские данные более 20 тыс. человек в возрасте 65 лет. Согласно представленным данным, распространение деменции среди пожилого населения США упало с 11,6% в 2000 году до 8,8% в 2012-м. Авторы отмечают, что сокращение числа случаев деменции произошло, несмотря на распространение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (высокого артериального давления, диабета и ожирения) в 2000-2012 годах. По их словам, отчасти положительная динамика может объясняться улучшением качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний, повышением уровня образования.

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Некоторые эксперты прогнозируют, что число пациентов, страдающих старческим слабоумием, в мире удваивается каждые 20 лет и к середине XXI века может достичь 131,5 миллиона человек. Основной причиной роста распространенности деменции называется быстрое старение населения планеты. Однако новые данные свидетельствуют о том, что распространенность деменции может наоборот сократиться.