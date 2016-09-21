Отпуск омолаживает человека - исследование

В США ученые из Школы медицины Икан на горе Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) снова доказали пользу отпуска. Они провели небольшое исследование, по результатам которого выяснилось, что сам по себе отдых не только улучшает психологическое состояние человека, но и изменяет экспрессию генов и снижает количество биомаркеров старения в крови. Особенно полезно оказалось совмещать отпуск с медитативными практиками — такое совмещение имело положительный эффект в долгосрочной перспективе, даже через 10 месяцев снижая уровень стресса у бывшего отдыхающего, сообщает Медпортал.

Читайте такжеМедитация помогает справиться со стрессом - исследованиеК участию в научной работе пригласили группу из 102 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Все они в течение 5 дней отдыхали в четырехзвездочном отеле La Costa Resort and Spa в Калифорнии. Перед отдыхом и после него у всех участниц взяли кровь на анализ, кроме того, на пятый день, а также через месяц и через 10 месяцев после отпуска женщин опрашивали по поводу того, чувствуют ли они симптомы депрессии, находятся ли в стрессе, насколько они энергичны и внимательны к происходящему вокруг. В отеле при этом проходил семинар-ретрит по йоге, в рамках которого планировались занятия медитацией, и около трети женщин специально забронировали места заранее, так как медитировали регулярно. Оставшиеся 70 женщин никогда не занимались медитацией, и их случайным образом разделили на две группы, одна из которых также участвовала в ретрите, а другая — просто отдыхала.

Читайте также10 минут отдыха помогают справиться со стрессомПо итогам анализов и опросов «эффект отпуска» проявился у всех 102 женщин. Все они лучше себя чувствовали после отдыха, активность их генов увеличилась. Однако занятия медитацией усиливали этот эффект — во-первых, даже через 10 месяцев те женщины, которые медитировали, сообщали о более низком уровне стресса и депрессии, чем те, которые отдыхали и ничем дополнительным не занимались; во-вторых. на молекулярном уровня организм женщины, занимавшейся медитацией, работал более результативно, в частности, более эффективно использовал протеины. При том, что экспрессия генов изменилась у всех участниц, и также у всех сократилось количество биомаркеров крови, указывающих на старение организма, у тех женщин, которые занимались медитацией, была более активна теломераза, энзим, который связывают с долголетием.

Читайте такжеОтдых на природе улучшает отношения в семье - психологиКроме всего прочего, отдых снижал активность защитных систем организма — успокаивал иммунную систему, сокращал воспалительные процессы. С одной стороны, по словам одного из авторов исследования Эрика Шадта (Eric Schadt), это можно назвать негативным эффектом, так как защита организму необходима, но с другой стороны, чрезмерная активность защитных систем может вести к развитию аутоиммунных болезней. Ученый добавил, что, несмотря на то, что в научной работе участвовало небольшое количество людей, он и его коллеги снова подтвердили: отдых и медитация могут положительно влиять на здоровье.