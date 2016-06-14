Простые физические упражнения помогут бороться со старческой деменцией

Это, в свою очередь, ведет к снижению риска развития таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера, пишет Медпортал.

Как выяснили ученые, проанализировав несколько исследований, эксцентрические упражнения, когда мышцы растягиваются, полезнее концентрических (когда мышцы сокращаются).

В одном из исследований 26 пожилых мужчин в возрасте от 60 до 76 лет занимались по программе, сочетающей оба вида упражнений. За тем, как участники себя чувствуют после конкретных тренировок, постоянно наблюдали.

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Через 12 недель по результатам работы ученые выявили, что эксцентрические упражнения «работали» эффективнее — давление, пульс, уровень глюкозы в крови и другие показатели после них были лучше, чем после концентрических. В другом исследовании полные пожилые люди дважды в неделю гуляли по ступенькам в качестве зарядки, и авторы этой работы сделали вывод, что спускаться полезнее, чем подниматься. В доме престарелых Rod Evans Community Centre для постояльцев разработали специальную программу под названием «Stay Sharp» — в процессе тренировок пенсионеры спускаются по ступенькам и склонам, медленно садятся, ложатся и поднимают гантели. Результаты этого исследования еще не известны. так как 12 недель, на которые оно рассчитано, еще не прошли, но профессор Носака предполагает, что и оно подтвердит его выводы.

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Кен Носака говорит, что эксцентрические упражнения проще, но при постоянном повторении они ведут к серьезному успеху. Мышцы становятся более сильными, кроме того, такие тренировки требуют больше концентрации, а значит, мозг тоже постоянно упражняется. Нормализуются давление, уровень липидов в крови, чувствительность к инсулину, кровь становится менее густой. Все это уменьшает вероятность развития как заболеваний, связанных с дегенерацией функций мозга, так и диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.